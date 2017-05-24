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Trump yönetimi NASA bütçesinde kesintiye gitti

Donald Trump yönetiminin 2018 Mali Yıl Bütçe önerisi içinde NASA'ya ayrılacak miktarın 19,1 milyar dolar olarak açıklandı.

24.05.2017 - 21:37
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NASA başkanlığını vekaleten yürüten Robert Lightfoot, bütçe önerisinin sunulmasının ardından, NASA web sitesinden canlı yayında yaptığı açıklamada, 2018'de ajansın tahmini bütçesinin 19,1 milyar dolar olacağını duyurdu.

NASA'NIN BÜTÇESİ AZALDI

Trump yönetimiyle mart ayından bu yana yürütülen müzakerelerle şekillenen 2017 bütçesinde binde 8 oranında kesintiye gidildiği görüldü. Yeni mali yıl bütçesi 2017'ye göre 561 milyon dolar azaldı.

Trump yönetimi NASA bütçesinde kesintiye gitti

NASA BİRÇOK EĞİTİM DAİRESİNİ KAPATACAK

Yeni bütçedeki kesintiyle beraber çok sayıda yeryüzü bilimleri programı ile Göktaşı Yönlendirme Misyonu'nun ve eğitim dairesinin kapatılacağı belirtildi.

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