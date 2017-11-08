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Trump'a Çin'de büyük onur

ABD Başkanı Donald Trump'ın onuruna "Yasak Saray"da akşam yemeği verildi. "Yasak Saray"da daha önce hiçbir lider yemek yememişti.

08.11.2017 - 14:58
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Kuzey Kore'ye güç gösterisi olarak yapılan Asya turunun üçüncü durağında olan ABD Başkanı Trump eşi ile birlikte Pekin'de resmi tören ile karşılandı. Törenin ardından Çin lideri Şi Çinpin ile görüşen Trump, buradan yine Pekin'de bulunan "Yasak Şehir"e geçti.

Trump'a Çin'de büyük onur

LİDERLER VE FİRSLADY'LER YASAK ŞEHRİ GEZDİ

First Lady Melania Trump ile birlikte Yasak Şehir'e gelen Trump burada Çin İmpartatorluğundan kalan bu antik kenti ziyaret etti. 500 yıllık bu antik yapı Çin İmparatorları ve ailelerinin barındığı tarihi yapıyı gezen Trump, Yasak Saray'ın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trump'a Çin'de büyük onur

YASAK ŞEHİR'DE TRUMP'A BÜYÜK ONUR

Fotoğrafın ardından saraya giren Trump'ı bir sürpriz bekliyordu. Programda yer alan akşam yemeği planını burada gerçekleştiren Çin lideri Şi Çinping, Trump'a Çin tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir onur takdim etti. Akşam yemeğini burada yiyen Trump modern Çin'in kuruluşundan bu yana Yasak Şehir'de yemek yiyen ilk yabancı lider oldu

Trump'a Çin'de büyük onur

Trump 2005 yılında tamamen restore edilen ve Yasak Şehrin en iyi korunmuş bölgesi olan Saray'da 1949'da Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından bu yana sarayda resmi bir yemek yiyen ilk yabancı lider oldu.

Trump'a Çin'de büyük onur

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