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Trump'a Suriye protestosu

ABD'nin Esad rejimine yaptığı saldırı ABD'de bir grup eylemci yarafından protesto edildi.

08.04.2017 - 04:04
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Trump'a Suriye protestosu

Esad'ın İdlib'te yaptığı kimyasal katliam sonrası aralarında çok sayıda çocuğun da olduğu siviller feci şekilde can vermişti. Ardından ABD Başkanı Donald Trump katliam karşısında sessiz kalınamayacağını belirterek Suriye'de Esad rejimine ait hava üssünü gönderdiği Tomahawk füzeleriyle vurmuştu.

Trump'ın bu saldırısı birçok ülkenin desteğini almıştı. Ancak ABD'de bir grup eylemci bir araya gelerek protesto etti.

Beyaz Saray'da bir araya gelen eylemciler ABD yönetimini, Suriye'ye yönelik politikalarını değiştirmeye çağırdı.

Trump'a Suriye protestosu

"ASKERİ SALDIRGANLIK ÇÖZÜM OLMAZ"

ABD'nin 35 şehrinden gelen protestocular, "Suriye'den elini çek" pankartları taşıyarak savaş karşıtı konuşmalar yaptı. Konuşmalarda, Suriye'ye yönelik askeri saldırganlığın çözüm olmayacağı vurgulandı.

TRUMP TOWER ÖNÜNDE EYLEM

​Eylemciler, New York ve Chicago'daki Trump kulelerinin önünde de eylem yaptı.

Trump'a Suriye protestosu

​Allentown'da Suriye bayrağı taşıyan eylemciler, "Suriye'deki savaşı durdurun" yazılı dövizler taşıdı.

Trump'a Suriye protestosu

Trump'a Suriye protestosu

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