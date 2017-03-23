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Trump'ı dinleme iddialarında somut gelişme

Nunes, başkan seçildikten sonraki süreçte Trump'ın konuşmalarının istihbarat birimlerinin dinlemelerine takıldığını açıkladı.

23.03.2017 - 07:14
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ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Devin Nunes, ABD kamuoyunda merak uyandıran açıklamayı, konuyla ilgili olarak Trump'la görüşmeye giderken Beyaz Saray girişinde yaptı.

Trump ve ekibinin bazı görüşmelerinin istihbarat birimlerinin dinlemelerine takıldığını gösteren raporları okuyunca hemen Beyaz Saray'a giden Nunes, bir süredir kendisinin dinlendiğini iddia eden Trump ile görüştü.

Söz konusu dinlemelerin yabancı unsurların yasal olarak dinlenmesi kapsamında yapıldığını ve asıl hedefin Trump olmadığını söyleyen Nunes, o günlerde seçilmiş ABD Başkanı olan Trump ile yakın ekibinin konuşmalarının "tesadüfen dinlemelere takıldığını" belirtti.

Trump'ı dinleme iddialarında somut gelişme

 

Nunes, dinlemelerin ardından konuşmaların ilgili istihbarat birimlerine aktarılması sırasında Trump'ın ve diğer kişilerin isimlerinin raporlarda geçip geçmediğini ise açıklamadı.

"OBAMA TRUMP'IN KİMLERLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORDU"

Daha sonra Amerikan CNN kanalına konuşan İstihbarat Komitesi Başkanı, "Gördüğüm raporlar, önceki (Barack Obama) yönetimin ve birçok (istihbarat) kurumun, seçilmiş Başkan Trump ve ekibinin ne yaptığı ve kimlerle görüştüğü hakkında net bir fikirleri olduğuna inanmaya götürdü." dedi.

NUNES KENDİNİ SAVUNDU

Nunes ile görüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısına geçen Trump, "Kendinizi aklanmış hissediyor musunuz?" sorusuna, "Bir şekilde evet." diyerek yanıt verdi ve dinleme iddialarında haklı olduğunu savundu.

TRUMP SOMUT BİLGİYE ULAŞMIŞ OLDU

Konuyla ilgili olarak Twitter hesabından, Bill Mitchell adlı muhafazakar gazetecinin "Tam olarak söylediğim gibi - Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı: Obama yetkililerinin Trump dinlemelerine karıştığını göz ardı edemeyiz." tweetini yeniden paylaşan Trump, kendisinin dinlenildiği iddiasıyla ilgili somut bir bilgiye ulaşmış oldu.

Trump, seçim kampanyası döneminde New York'taki Trump Tower'ın Obama yönetimi tarafından telefonlarının dinlendiğini iddia etmiş, istihbarat birimleri ise bununla ilgili ellerinde somut bir bilgi olmadığını açıklamıştı. Obama ise sözcüsü aracılığıyla, kendisinin doğrudan dinleme izni veremeyeceğini, dolayısıyla Trump'ı dinletmesinin mümkün olmadığını belirtmişti.

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