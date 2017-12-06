Trump'ı tacizle suçlayan kadından dava

ABD Başkanı Donald Trump hakkında çıkan taciz suçlamalarının sahiplerinden biri de Summer Zervos'tu. Bir programda ünlenen Zervos, Başkanlık propagandası zamanında Trump tarafından tacize uğradığını açıklamış, Trump ise kadını yalancılıkla suçlayarak dava açmıştı.

DAVANIN SAVUNMASI BAŞLADI

Davanın bugünkü oturumunun savunma celsesinde Summer Zervos, Trump'ın avukatına karşı kendini savundu. Cinsel taciz suçlamalarının yalan olmadığını ve Trump'ın kendisine dokunmaya çalıştığını savunan kadın, Trump'ı yalancılıkla suçladı.

TRUMP'IN ZAMANI YOK

ABD Başkanı Trump'ın avukatı ise davanın düşürülmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. Trump'ın, karşı olarak açtığı hakaret davaları ile zaten çokça vakit harcadığını belirten Avukat, bu davanın düşürülmesi gerektiğini söyledi.

TRUMP HAKKINDAKİ TACİZ İDDİALARI

Geçtiğimiz ekim ayında Trump ile ilgili çokça cinsel taciz suçlamaları ortaya çıkmış, Trump ise hepsinin yalan olduğunun beyanatını vermişti.

Suumer Zervos davasında ise, üç bin dolar tazminat talep eden Zervos, Trump gerçeği kabul ederse davadan vazgeçeceğini açıklamıştı.