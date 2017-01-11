Trump'ın Adalet Bakanı: Irkçı değilim

BBC Türkçe'nin haberine göre, ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump'ın bakan adaylarının Senato'daki onay süreci başladı. Senatörlerin karşısına çıkan ilk isim olan Adalet Bakanı Jeff Sessions, "Hakkımda ortaya atılan ırkçılık iddiaları doğru değil" dedi.



Alabama Senatörü Jeff Sessions'ın bakanlığa aday gösterilmesi, geçmişte kullandığı iddia edilen ırkçı ifadeler nedeniyle tepkiyle karşılanmıştı. Demokrat senatörler de iki gün sürecek oturumun ilk gününden Sessions'a, geçmişte sarf ettiği ve ırkçılıkla suçlanmasına neden olan bazı sözlerini hatırlattı.

"TRUMP'A HAYIR"

Senatörlerin sert sorular yönelttiği Jeff Sessions, siyah-beyaz eşitliğine karşı çıkan Ku Klux Klan (KKK) örgütünün sempatizanı olduğu iddialarını reddetti.

Bugün Senato önünde Sessions karşıtı protesto gösterileri düzenlendi. Sessions'ın sorulara yanıt verdiği oturum sık sık protestocuların sloganlarıyla kesildi. Ku Klux Klan destekçileri gibi giyinen bir çift, "Trump'a hayır, KKK'ya hayır, ırkçı bir ABD'ye hayır" diye slogan attı.

Senato'nun, Sessions'ın Adalet Bakanı olmasına onay vermesi bekleniyor.

"HARİKA MÜSLÜMAN VATANDAŞLARIMIZ VAR"

Senatodaki ABD'li demokratlar ise, Sessions'a verilecek görevin ülkede özellikle Afrikalı Amerikalı toplumunda korku yarattığını söylüyor.

Jeff Sessions oturum sırasında Müslümanlar'ın ülkeye kabul edilmemesi görüşünü desteklemediğini belirterek, "Harika Müslüman vatandaşlarımız var" dedi.

Cumhuriyetçi bir senato üyesi ise, Trump'ın adayı Sessions'ın şerefli ve dürüst bir adam olduğunu söyledi.

Demokrat senato üyesi Patrick Leahy, Sessions'a Donald Trump'ın 2005'te çekilen bir gizli video kaydında kadınlarla ilgili sözlerini de sordu. Leahy'nin "Bir kadının rızası olmadan cinsel organını tutmak cinsel taciz midir?" sorusuna Sessions, "Elbette öyle" yanıtını verdi.

1986'DA HAKİMLİK ADAYLIĞI REDDEDİLMİŞTİ

69 yaşındaki Jeff Sessions, Washington'daki en muhafazakar siyasetçilerden biri olarak tanınıyor.

1986 yılında federal hakimlik için önerilen Session'ın adaylığı, hakkındaki ırkçılık suçlamaları sonrası Senato tarafından reddedilmişti. Sessions'ın siyah bir asistana, "Beyazlarla konuşurken dikkatli ol" dediği iddiası da o dönemde kamuoyuna yansımıştı.

20 yıldır Senato'da bulunan Session'ın ırkçı olduğu yönündeki görüşlere ise Cumhuriyetçi çalışma arkadaşları karşı çıkıyor. Jeff Sessions'ın ismi kampanya sürecinde Donald Trump'a verdiği destekle de öne çıkmıştı. Sessions, 'Müslümanların ABD'ye girişi durdurulsun' çıkışı sonrası Trump'ı kamuoyu önünde savunan bir kaç Cumhuriyetçi siyasetçiden biriydi.

Adalet Bakanı adayı, Senato oturumu sırasında bu konuda gelen sorulara da yanıt verdi.

Donald Trump'ın mülteciler konusunda aşırı elemeyi desteklediğini söyleyen Sessions, "Müslüman ülkelerden geleceklerin ABD'ye girişinin engelleyecek bir yasaya destek verir misiniz?" şeklinde soruya, "Hayır, vermem" yanıtı verdi.Demokrat senatör Chuck Schumer ise Sessions'ı, kongredeki hemen herkesten daha fazla göçmen karşıtı olarak tanımlamıştı.