Trump'ın CNN zaferi

ABD Başkanı Donald Trump'ın arasının bir türlü düzelmediği ve sürekli yalan haber yapmakla suçladığı CNN International'da sular durulmuyor.

3 ÇALIŞAN İSTİFA ETMİŞTİ

Trump'ın ekibinden bir kişinin Rusya ile bağlantılı olduğu ile ilgili haber yapan 3 CNN çalışanının işinden olduğu sabah saatlerinde basına sızmıştı.

"PEKİ YA DİĞER YAPILAN SAHTE HABERLER NE OLACAK?"

Konu ile ilgili Twitter'dan ilk kez yorum yapan ABD Başkanı Trump, "Vay, CNN, 'Rusya' ile ilgili yapılan büyük hikayeyi geri çekerek 3 çalışanını da istifa etmeye zorladı. Peki ya diğer yaptığı sahte hikayeler ne olacak? Yalan haber!"

"YÖNETİMDE DEĞİŞİKLİK ARAYIŞINDALAR"

Twitter sayfasından bu açıklamayı yapan Trump daha sonra ise, "Rusya üzerinden yalan haber yapan ve yakalanan CNN, yönetiminde değişiklik arayışında. Reytingler düşüşte!"

TRUMP DİĞER BASIN KURULUŞLARINI DA SUÇLADI

Trump, CNN'in dışında diğer yalan haber yapan kuruluşları da deşifre ederek, "Yalan haber yapan CNN'nin başı belaya girdi, peki ya NBC, CBS ve ABC? Başarısız olan NY Times ve Washingtonpost? Hepsi yalan haber yapıyor!"

CNN, FNN OLDU

Ayrıca Trump, bu olayla ilgili birçok retweet yaptı. Bunlardan en ilginci ise sürekli olarak 'yalan haber' (Fake News) yapmakla suçladığı CNN'in logosunun değiştirildiği tweet oldu.