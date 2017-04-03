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Trump’ın damadı Irak’ta

Trump’ın başdanışmanı olarak Beyaz Saray’da görev yapan, kızı Ivanka Trump’ın eşi Jared Kushner James Dunford’un daveti üzerine Irak’a gitti

03.04.2017 - 09:50
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ABD’nin başını çektiği koalisyon güçlerinin terör örgütü IŞİD’in elinde bulunan Musul’u geri alma hazırlığı yaptığı dönemde, Jared Kushner’in Irak ziyaretinin amacı açıklık kazanmadı.

DIŞİŞLERİ BAKANI İLE EŞDEĞER YETKİLER

Başkan Trump’ın üst düzey danışmanlarından 36 yaşındaki damat Kushner’in, Trump tarafından ABD’nin öteki ülkelerle dış ilişkilerini belirleyen Dışişleri Bakanı Rex W. Tillerson’un yetkilerine eşdeğer yetkilerle donatılması Amerikan medyası ve kamuoyu tarafından tepki çekmeyi sürdürüyor.

Trump’ın damadı Irak’ta

TRUMP'IN PETROL VURGUSU

Kushner’in Irak ziyaretinin nedeni açıklık kazanmazken, Amerikan medyası ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz aylarda yaptığı ‘ABD'nin Irak’tan geri çekilirken bu ülkedeki petrolü kontrol edecek bir stratejiyle geri çekilmedi. Eğer petrolü almış olsaydık IŞİD de olmazdı. Ortadoğu’ya 6 trilyon dolar harcadık ve bugün ülkemiz dağılıyor’ sözlerini de yeniden gündeme getiriyor.

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