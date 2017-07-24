Trump'ın damadı Senato karşısında

Rusya ile gizlice anlaşmadığını ve arkadan iş çevirmediğini belirten Kushner, "Ben herhangi bir yabancı hükümetle gizlice iş çevirmedim, ne de çeviren birini tanıyorum." şeklinde konuştu.

"RUSLARLA GÖRÜŞTÜM AMA..."

"Ben uygunsuz bir görüşme yapmadım, Rus fonları bize yardım etmedi, ben özel sektörde kazandım." diyen Kushner, Rus temsilcilerle 4 kez görüşmesi iddiasını ise kabul etti fakat bir dolap çevirmediğini söyledi.

Başkan Donald Trump'ın oğlu Trump JR hakkında ise, "Rusya hükümetinin Donald Trump'ın seçim kampanyasına yardımcı olan maillerini okumadım." dedi.