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Trump'ın damadı Senato karşısında

ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı Jared Kushner, ABD Senatosu İstihbarat Komitesi’ne gelerek ifade verdi.

24.07.2017 - 18:12
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Rusya ile gizlice anlaşmadığını ve arkadan iş çevirmediğini belirten Kushner, "Ben herhangi bir yabancı hükümetle gizlice iş çevirmedim, ne de çeviren birini tanıyorum." şeklinde konuştu.

"RUSLARLA GÖRÜŞTÜM AMA..."

"Ben uygunsuz bir görüşme yapmadım, Rus fonları bize yardım etmedi, ben özel sektörde kazandım." diyen Kushner, Rus temsilcilerle 4 kez görüşmesi iddiasını ise kabul etti fakat bir dolap çevirmediğini söyledi.

Trump'ın damadı Senato karşısında

Başkan Donald Trump'ın oğlu Trump JR hakkında ise, "Rusya hükümetinin Donald Trump'ın seçim kampanyasına yardımcı olan maillerini okumadım." dedi.

Trump'ın damadı Senato karşısında

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