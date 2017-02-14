Trump'ın danışmanı istifa etti

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Kislyak ile aralıkta yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'ya yaptırımları" konuştuğu öne sürülen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın ekibi nezdinde sorgulanır hale geldiği söyleniyordu.

OBAMA'NIN YAPTIRIM KARARI ALDIĞI GÜNDE GÖRÜŞTÜ

Rus elçiyle yapılan görüşmenin Barack Obama yönetiminin Rusya'ya yeni yaptırımlar uyguladığı güne denk gelmesi "iki yetkilinin yaptırımları konuştuğu iddialarını" gündeme getirmişti. ABD yasalarına göre yetki verilmemiş bireylerin ülkenin çatışma yaşadığı diğer ülkelerle pazarlık yapmaları yasak olduğu için Flynn'in görüşmesi tartışmalara yol açmıştı.

Bugün ise Reuters haber ajansı Flynn'in istifa ettiğini duyurdu.