Trump'ın ekibi G20 Zirvesi için otel odası tutmayı unuttu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamburg ziyareti öncesi birçok şeyin aksadığı ortaya çıktı.

OTEL AYARLAMAKTA GEÇ KALDILAR

7- 8 Temmuz'da gerçekleşecek G20 Zirvesi öncesinde Trump ve ekibi az kalsın kalacak yer bulamıyordu.

BuzzFeed adlı sitenin haberine göre, Beyaz Saray; otel ayarlamakta geç kaldı. Haberde ayrıca diğer bütün liderlerin neredeyse bir ay kadar önce şehirdeki bütün lüks otelleri rezerve ettiği belirtildi.

TRUMP KONUKEVİ'NDE KALACAK

Ekibinin yeni ve tecrübesiz olması nedeniyle zor durumda kalan Trump için yeni bir çözüm bulundu.

Trump ve eşi; G20 Zirvesi için Hamburg'da bulunan Senato Konukevi'nde, ekibi ise Hamburg'daki ABD Başkonsolosluğu'nda kalacak.