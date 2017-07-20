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Trump'ın oğlu ifade verecek

ABD Başkanı Trump'ın oğlu Donald Trump Jr, Rusya'nın ABD'deki seçimlere müdahalesi ile ilgili ifadeye çağrıldı.

20.07.2017 - 09:45
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Donald Trump Jr, babasının seçimlerdeki rakibi Demokrat aday Hillary Clinton ile ilgili zararlı bilgilere sahip olduğu ve Kremlin ile bağlantıları bulunduğu iddia edilen Ruas avukat Natalia Veselnitskaya ile buluşmayı kabul etmişti.

İFADE VERECEKLER

Başkanın en büyük oğlu Trump Jr, damadı Jared Kushner ve Trump'ın seçim kampanyasını yöneten Paul Manafort, Rus avukat Natalia Veselnitskaya ile Haziran 2016'da New York'taki Trump Tower'da buluşmuştu.

Trump Jr, Rus avukatla buluşma önerisine onay verdiğini gösteren elektronik postaları yayımlamıştı. Çarşamba günü bir açıklama yapan ABD Senatosu Yargı Komitesi, Trump Jr ve Manafort'un 26 Temmuz'da yapılacak oturumda ifade vermeye çağrıldığını duyurdu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kushner ise 24 Temmuz'da kapalı kapılar ardından yapılacak bir oturumda İstihbarat Komitesi'nin sorularını yanıtlayacak. Rusya'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

Trump ve Rusya iddiaları defalarca reddetti. Ancak Trump'ın oğlu ve yardımcılarının diplomatik olmayan bir toplantı için Rus avukatla yaptıkları buluşma, iddialara ilişkin en ciddi kanıt olarak görülüyor. New York Times (NYT) gazetesine bir mülakat veren ABD Başkanı, Rusya soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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