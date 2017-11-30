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Trump'ın Twitter sayfasını kapatan kişi Türk çıktı

ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabını kapatan kişi bulundu.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 10:26..
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Geçen hafta 11 dakika boyunca ABD Başkanı Donald Trump'ın kişisel Twitter hesabı kapalı kalmış ve ortaya çeşitli iddialar atılmıştı.

Trump'ın Twitter sayfasını kapatan kişi Türk çıktı

TÜRK ÇIKTI

Trump'ın Twitter sayfasını kapatan kişinin işinde son günüydü ve daha sonra işine son verildi. Bu duruma sebep olan kişinin Türk asıllı Alman vatandaşı Bahtiyar Duysak olduğu ortaya çıktı.

Duysak, ilk röportajını TechCrunch'a verdi. Duysak, öğrenci vizesi ile ABD'de bulunduğu ve Twitter'da müşteri destek biriminde çalıştığını söyledi.

Trump'ın Twitter sayfasını kapatan kişi Türk çıktı

"BU BİR HATAYDI"

Bu olayın yaşanmasının tamamen bir hata olduğunu söyleyen Duysak, "Bazen çok yorgun oluyorum ve herkes hata yapabilir." diye konuştu. Duysak, teknoloji sektöründe bir kariyer hedeflemediğinin de altını çizdi.

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