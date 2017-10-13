Trump'ın üniversite hocası konuştu

Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın IQ testi tartışmasına Trump'ın üniversitedeki hocası da katıldı.

ABD Başkanı'nın Pensilvanya Üniversitesi’nden hocası Prof. William T. Kelley eski öğrencisi için, "Karşılaştığım en sersem öğrenciydi" dedi.

"HER ŞEYİ BİLİYORMUŞ HAVASINDAYDI"

Sputnik'in hbaeribne göre, “Trump okula geldiğinde sanki her şeyi biliyormuş havasındaydı” diye konuşan Prof. Kelley, o zamanki öğrencisi ile şu an Beyaz Saray’da oturan Trump arasında hala paralellik olduğunu ifade etti.

TİLLERSON'LA IQ TESTİ TARTIŞMASI

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Trump için ‘moron’ ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı. Trump, Tillerson'a IQ testi yaptırmayı önermişti.