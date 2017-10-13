taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.226
USD
3,6274
EURO
4,2946
ALTIN
151,63
PETR
57,0900

Trump'ın üniversite hocası konuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın üniversitesi hocası Prof. Kelley, ABD Başkanı için "Karşılaştığım en sersem öğrenciydi" dedi.

13.10.2017 - 19:36
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump ile ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın IQ testi tartışmasına Trump'ın üniversitedeki hocası da katıldı.

ABD Başkanı'nın Pensilvanya Üniversitesi’nden hocası Prof. William T. Kelley eski öğrencisi için, "Karşılaştığım en sersem öğrenciydi" dedi.

"HER ŞEYİ BİLİYORMUŞ HAVASINDAYDI"

Sputnik'in hbaeribne göre, “Trump okula geldiğinde sanki her şeyi biliyormuş havasındaydı” diye konuşan Prof. Kelley, o zamanki öğrencisi ile şu an Beyaz Saray’da oturan Trump arasında hala paralellik olduğunu ifade etti.

Trump'ın üniversite hocası konuştu

TİLLERSON'LA IQ TESTİ TARTIŞMASI

Geçen hafta ABD Dışişleri Bakanı Tillerson’un Trump için ‘moron’ ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı. Trump, Tillerson'a IQ testi yaptırmayı önermişti.

İlginizi Çekebilir
Yeni MTV ücreti belli oldu
Yüzde 40 olarak dile getirilen ancak gelen tepkiler üzerine yüzde 25 seviyesine çekilen yeni MTV'nin en düşük ücretleri belli oldu.
Peşmerge, Kerkük'te mevzileri terketti
Irak ordusu Kerkük operasyonunu başlattı. Iraklı general, bu sabah Kerkük'ün batısındaki bir üssü geri aldıklarını ifade etti.
İdlib'de Türk askerine sevgi gösterileri sürüyor
Daret İzze ilçesinde Cuma namazından sonra toplanan halk, Türk askerlerine sevgi gösterisinde bulundu.
Hamas ve Fetih'in uzlaşı anlaşması imzalaması
Filistinli Hamas ve El Fetih hareketleri arasında varılan uzlaşı atılan imzalarla resmileşti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

Kübra Par'dan Doğu Perinçek'i zorlayan sorular

217
iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın fiyatları

268
Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

Mehmet Ali Şahin evlilik sürecini anlattı

143
Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

Muharrem İnce CHP'lilere kızdı

140
Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

Erdoğan'dan AB'ye: Açıklamayı yapın bitirelim işi

99
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerli silahlı koruma

99
KKTC Turizm Bakanı'ndan Rumlara gözdağı

KKTC Turizm Bakanı'ndan Rumlara gözdağı

44
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM