taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.578
USD
3,6553
EURO
3,8827
ALTIN
144,51
PETR
55,6400

Trump'ın vize yasağına Virginia eyaletinden iptal

Bir yargıç, Trump'ın yasak kararının Amerikan Anayasasına aykırı olduğu gerekçesiyle Virginia'da uygulanmamasına karar verdi.

14.02.2017 - 08:45
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'ın vize yasağına Virginia eyaletinden iptal

Virginia'nın Doğu Bölge Mahkemesi yargıçlarından Leonie Brinkema'nın verdiği kararda, vize yasağının Amerikan Anayasasının birinci ve beşinci maddelerine aykırı olduğu, Virginia halkı ve kurumlarına "onarımı mümkün olmayan zararlar" verdiği vurgulandı.

Yargıç kararında, "Yürütmenin anayasal olmayan faaliyetlerini engellemek kamu yararınadır." ifadesine yer verdi.

MÜSLÜMANLARA KARŞI AYRIMCILIK VAR

Kararı "tarihi" olarak niteleyen Virginia'nın Demokrat Başsavcısı Mark Herring ise Trump'ın uygulamasının Müslümanlara karşı ayrımcılık olduğunu belirtti.

20 MİLYON DOLARA YAKIN ZARAR

Müslüman ülkelerden bazı öğrencilerin Virginia'daki üniversitelerinden kayıtlarını sildirdiği bilgisini paylaşan Herring, eyalet yükseköğretim kurumlarının eğitim ücretlerinden 20 milyon dolara yakın zarar ettiğini bildirdi.

Herring, "Virginia'da yüzlerce, belki binlerce kişi bu yasaktan etkilendi çünkü ayrılırlarsa vizelerinin iptal edileceğini düşünüyorlar ve bu da gerçek, somut ve elle tutulur bir zarar şu anda." değerlendirmesini yaptı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

Gaziantep Arena’da taraftarlar birbirine girdi

8
Trump'ın danışmanı istifa etti

Trump'ın danışmanı istifa etti

9
Rejim ile ÖSO arasında yeşil hat kurulacak

Rejim ile ÖSO arasında yeşil hat kurulacak

17
Motosiklet kamyonetin kasasına uçtu VİDEO

Motosiklet kamyonetin kasasına uçtu VİDEO

11
Osmaniye'de kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

Osmaniye'de kahvehanede silahlı kavga: 2 ölü 2 yaralı

5
İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

İşte Galatasaray'ın teknik direktör adayları

0
Almanya'da Türkiye'ye ait tarihi eser bulundu

Almanya'da Türkiye'ye ait tarihi eser bulundu

22
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM