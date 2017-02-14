Trump'ın vize yasağına Virginia eyaletinden iptal

Virginia'nın Doğu Bölge Mahkemesi yargıçlarından Leonie Brinkema'nın verdiği kararda, vize yasağının Amerikan Anayasasının birinci ve beşinci maddelerine aykırı olduğu, Virginia halkı ve kurumlarına "onarımı mümkün olmayan zararlar" verdiği vurgulandı.

Yargıç kararında, "Yürütmenin anayasal olmayan faaliyetlerini engellemek kamu yararınadır." ifadesine yer verdi.

MÜSLÜMANLARA KARŞI AYRIMCILIK VAR

Kararı "tarihi" olarak niteleyen Virginia'nın Demokrat Başsavcısı Mark Herring ise Trump'ın uygulamasının Müslümanlara karşı ayrımcılık olduğunu belirtti.

20 MİLYON DOLARA YAKIN ZARAR

Müslüman ülkelerden bazı öğrencilerin Virginia'daki üniversitelerinden kayıtlarını sildirdiği bilgisini paylaşan Herring, eyalet yükseköğretim kurumlarının eğitim ücretlerinden 20 milyon dolara yakın zarar ettiğini bildirdi.

Herring, "Virginia'da yüzlerce, belki binlerce kişi bu yasaktan etkilendi çünkü ayrılırlarsa vizelerinin iptal edileceğini düşünüyorlar ve bu da gerçek, somut ve elle tutulur bir zarar şu anda." değerlendirmesini yaptı.