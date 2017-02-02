Trump'tan Berkeley protestocularına cevap

Kaliforniya Üniversitesi'nde konferans vermeye hazırlanan sağcı gazeteci Milo Yiannopoulos, Berkeley kampüsünde protesto edilmişti. Yiannopoulos'un programı olayların büyümesi üzerine iptal edilmişti.

TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

Berkeley kampüsünde çıkan olaylarla ilgili Twitter sayfasından açıklama yapan ABD başkanı Trump, açıkça tehdit etti.

TRUMP TEHDİT ETTİ

Trump, "Eğer Berkeley konuşma özgürlüğüne izin vermiyorsa ve değişik bir bakış açısından masum insanların üzerinde şiddet uyguluyorsa- o zaman federal fonlar da yok?" şeklinde bir açıklama yaptı.

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı VİDEO

"BU BİR SAVAŞ" SLOGANLARI

Berkeley kampüsünde ateş yakan ve camları kıran öğrencileri polis megafonla uyarmış ancak uyarılara aldırış etmeyen 1500 protestocu, "Irkçılar için güvenli bir yer yok" ve "Bu bir savaş" diye slogan atmıştı.