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Trump'tan BM çıkışı

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada BM'yi eleştirdi.

AA | 27.12.2016 - 06:17
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Trump'tan BM çıkışı

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, Birleşmiş Milletlerin (BM) büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüpten ibaret olduğunu iddia etti.

"BM, büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen şu an sadece insanların bir araya gelerek konuşup iyi vakit geçirdiği bir kulüp, çok üzücü." mesajını paylaşan Trump'ın bu açıklamasını, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından yapması dikkati çekti.

"20 OCAK'TAN SONRA İŞLER FARKLI OLACAK"

Donald Trump, daha önce de BM Güvenlik Konseyindeki İsrail kararının veto edilmesi çağrısında bulunmuş, ABD'nin çekimser kalmasıyla kararın kabul edilmesinin ardından yaptığı açıklamada ise "BM'ye gelince, 20 Ocak'tan sonra işler farklı olacak." ifadesini kullanmıştı.

OBAMA'YA CEVAP

Trump, görevinin sona ermesine sayılı günler kalan Başkan Barack Obama'nın 8 Kasım'daki başkanlık seçimlerine katılabilmesi halinde kendisi karşısındaki şansına ilişkin, "Bu yıl yarışabilsem seçimleri kazanabilirdim." açıklamasına da yine Twitter'dan yanıt verdi.

Obama'nın bu açıklaması üzerine Trump, "Başkan Obama, bana karşı galip gelebileceğini düşündüğünü söyledi. Öyle diyebilir ama bence hiçbir şekilde (kazanamazdı). İşsizlik, DEAŞ, Obamacare." mesajını paylaştı.

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