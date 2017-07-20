Trump'tan çelik ithalatı açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, dün bir basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında Trump'a 'Section 232’ yasası ile ilgili sorular da soruldu.

"VERGİ ALINABİLİR"

Bir gazetecinin ABD'de yapılan çelik ithalatından vergi alınıp alınmayacağı sorusu üzerine ABD Başkanı, "Olabilir" diye konuştu.

15 ABD'Lİ EKONOMİST TRUMP'I UYARMIŞTI

15 ABD’li ekonomist, Başkan Donald Trump’a geçtiğimiz günlerde bir mektup yazarak, “İthal çelik üzerine kısıtlamalar getirme” uyarısında bulunmuştu.

Bu mektupta çelik ithalatına yönelik kısıtlamaların diplomatik ve ekonomik faturasının çok ağır olacağı, bu hatadan kaçınılması gerektiğini ifade etmişlerdi.