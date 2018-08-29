Trump: Clinton'ı hackleyen ülke Çin

Başkanlık koltuğundaki en zor haftasını geride bırakan ABD lideri Donald Trump, Twitter hesabından bu kez Çin'i hedef aldı.

Rusya soruşturmasında eski avukatının itirafçı olmasıyla büyük şok yaşayan Trump, Kasım 2016'daki başkanlık seçiminde kendisiyle yarışan rakibi Hillary Clinton'ın elektronik posta hesaplarının Çin tarafından hacklendiğini açıkladı.

KANIT GÖSTERMEDİ

Herhangi bir kanıt göstermeyen ABD Başkanı'na göre, Çin'in siber saldırısına uğrayan hesapta çok sayıda gizli bilgi vardı.

Kampanya sürecinde hacklenen e-mailler seçimler ve sonrasında çokça tartışılırken, ABD daha önce söz konusu olayla ilgili Rusya'yı suçlamıştı.

"FBI GÜVENİLİRLİĞİNİ KAYBEDECEK"

Trump, kendisini köşeye sıkıştıran FBI ve diğer resmi kurumların bir sonraki hamlesinin daha iyi olacağını ve güvenilirliklerini sonsuza kadar kaybedeceklerini savundu. Trump'ın ismini doğrudan andığı kişiler arasında, FBI başkanlığından kovduğu James Comey de var.

Avukat Michael Cohen'in Trump'ın ilişkiye girdiği bir porno yıldızı ile bir Playboy modeline 280 bin dolarlık sus payının kampanya fonundan ödendiğini söylemesi, ABD ve dünyayı sarstı.

"KAMPANYA KURALLARI İHLAL EDİLMEDİ"

Önce verilen parayı reddeden, ardından kendi cebinden ödediğini söyleyen Trump, kampanya kurallarının ihlal edilmediğini savunuyor.

ABD Başkan Trump'ın azil sürecini konuşurken, gözler Kasım ayında gerçekleşecek Kongre ara seçimlerinde.

RUSYA SUÇLAMALARINDAN KURTULAMADI

20 Ocak 2017'de başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan Trump'ın başını ağrıtan soruşturmayı, özel savcı Robert Mueller yürütüyor.

Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahale ettiği yönündeki bilgiler, ABD istihbarat kurumları tarafından seslendiriliyor. Rusya lideri Vladimir Putin'le bir araya gelen Trump'ın kendi istihbarat örgütleri yerine Moskova yönetiminin yanında yer alıp 'Seçimlere müdahale yok' demesi, kıyametin kopmasına yol açmıştı.