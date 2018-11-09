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Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan arasındaki yakınlaşma dikkat çekiyor.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 12:16..
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Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde bir telefon görüşmesi yaptı. Bu konuşmanın olumlu geçtiği ise kulislerde konuşulur oldu.

Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

İKİ KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

NATO zirvesinden sonra yaklaşık 3.5 ay boyunca BM Genel Kurulu'ndaki iki dakikalık karşılaşmaları dışında herhangi bir temasları olmayan Erdoğan ve Trump'ın 20 gün içinde iki kez telefonda görüştüğü açıklandı.

Trump'tan Erdoğan'a iltifat: Ne kadar yakışıklısın

"NE KADAR YAKIŞIKLISIN"

Olumlu geçen görüşmede ABD Başkanı Trump'ın Erdoğan'a, "Bu aralar burada da televizyonlar devamlı seni gösteriyor, ne kadar da yakışıklısın." şeklinde iltifat ettiği belirtiliyor.

Erdoğan ve Trump'tan samimi görüntüler VİDEO

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