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Trump'tan gazetecilerin gecesine katılmama kararı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği gala gecesine katılmayacağını duyurdu.

26.02.2017 - 04:12
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Trump'tan gazetecilerin gecesine katılmama kararı

Trump'tan gazetecilerin gecesine katılmama kararı

Donald Trump, dün Muhafazakar Politik Eylem Konferansı'nda yaptığı konuşmada, dev medya kuruluşlarını yalan haber üretmekle eleştirmiş, ABD'nin önde gelen yayın organlarının muhabirlerinin Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısını izlemelerine izin verilmemişti.

TWİTTER HESABINDAN DUYURDU

Donald Trump, Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin düzenleyeceği gala gecesine katılmayacağını, Twitter hesabından paylaştığı bir mesajla duyurdu.

Trump, Twitter'dan şu sözleri paylaştı: "Bu yıl Beyaz Saray Muhabirleri Birliği akşam yemeğine katılmayacağım. Herkese iyi dileklerimi iletiyor ve harika bir gece diliyorum." dedi.

Trump'tan gazetecilerin gecesine katılmama kararı

Beyaz Saray'dan medya devlerine ambargo haberi

Trump'tan gazetecilerin gecesine katılmama kararı

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