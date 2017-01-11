Trump'tan ilk basın toplantısı

Trump'ın açıklamalarından satır başları;

Önümüzdeki hafta otomobil sektörüyle ilgili önemli açıklamalar olacak. Mİlyar dolarlık fabrika Meksika yerine Michigan'da açılacak. Birçok endüstri Amerika'ya geri dönecek. F-35 projesi programın çok gerisinde kaldı.

Gazilerle ilgili çok güzel gelişmeler olacak. 20 Ocak kimsenin unutamayacağı harika bir gün olacak.

RUSYA AÇIKLAMASI

Seçimde Rusya yardımı haberleri tamamen yalan. Bu haberler rakiplerimiz tarafından yayıldı.

Putin beni seviyorsa bu kötü bir şey değil. Umarım putin'le iyi anlaşırıım. Ama iyi anlaşamazsam Hillary Clinton'ın benden daha sert olacağını düşünen var mı.



