Trump'tan ırkçı grup özrü

ABD Başkanı Donald Trump Davos'ta Dünya Ekonomik Forumu'nun toplantısında adeta günah çıkarttı. Tweet'lerini paylaştığı Britain First grubu hakkında "Bana korkunç ırkçı insanlar olduklarını söyleseydiniz kesinlikle özür dilerdim." dedi.

"GÖREBİLECEĞİNİZ EN IRKÇI OLMAYAN İNSANIM"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz aylarda aşırı sağcı bir İngiliz grubun videolarını Twitter hesabından paylaştığı için özür diledi. Davos'ta İngiliz basınına konuşan Trump, grup hakkında bir bilgisi olmadığını söyleyip "Görüp görebileceğiniz en ırkçı olmayan insan benim." dedi ve videoları paylaşmış olmasının grubu onayladığı anlamına gelmediğini belirtti.

"ONLARIN KİM OLDUKLARINI BİLMİYORDUM"

Trump'a videoları retweet etmesi nedeniyle İngiltere'de Müslümanların tepkisine neden olduğu hatırlatılırken Trump'ın buna cevabı da "Elbette ki böyle insanlar olduklarını bilmiyordum. Onlar hakkında hiçbir şey bilmiyordum. Orada burada okuduğum birkaç şey dışında şimdi de haklarında pek bir şey bilmiyorum." oldu.

Trump videoları kimin ne amaçla paylaştığını bilmediğini belirtirken, "Ben bir tweet'i retweet'ledim. Bu tür retweet'ler sorun yaratabilir çünkü o tweet'leri ilk kimin ne için paylaştığını asla bilemezsiniz." ifadelerini kullandı.