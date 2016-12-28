Trump'tan İsrail'e destek mesajı

ABD Başkanlığına seçilen Donald Trump, "aşağılayıcı ve saygısızca davranıldığını" öne sürdüğü İsrail'e, 20 Ocak'ta başkanlık görevini devralana kadar "güçlü olması" çağrısında bulundu.

DESTEK MESAJLARI DEVAM EDİYOR

Trump, BM Güvenlik Konseyinde İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşim birimlerine son vermesini talep eden kararın kabul edilmesinin ardından Twitter'da İsrail'e destek mesajları paylaşmayı sürdürüyor.

"20 OCAK HIZLA YAKLAŞIYOR"

Twitter aracılığıyla İsrail'e destek mesajı veren Trump, bu ülkeye, başkanlık görevini devralana kadar güçlü olması çağrısı yaptı. Trump, "İsrail'e bu kadar aşağılayıcı ve saygısız davranılmasına müsade edemeyiz. ABD'de iyi bir dostları vardı ama artık yok. Sonun başlangıcı korkunç İran anlaşması, şimdi de BM. Güçlü kal İsrail. 20 Ocak hızla yaklaşıyor." paylaşımında bulundu.