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Trump'tan Madonna'ya cevap

'Kadınlar Yürüyüşü'nde Madonna'nın Trump için söylediği sözlere ABD başkanından cevap geldi.

27.01.2017 - 11:43
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ABD'de Trump'ın kadınlara ilişkin söylemleri nedeniyle ülke genelinde düzenlenen 'Kadınlar Yürüyüşü'ne Madonna da katılmıştı.

Trump'tan Madonna'ya cevap

TRUMP'A KÜFRETMİŞTİ

Gösteriler sırasında Trump'a küfreden Madonna, "Yalnız değiliz, geri adım atmayacağız; birliğimizde güç var ve hiçbir karşıt gücün, gerçek bir dayanışma karşısında şansı yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

Konuşmasının devamında ise, Trump'ı kast ederek "fuck you" (s.ktir) diyerek bütün dikkatleri üzerine toplamıştı.

Trump'tan Madonna'ya cevap

"MADONNA İĞRENÇ BİRİ"

Fox News'tan Sean Hannity'ye açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Trump, Madonna'ya cevap verdi. Trump, Washington'da düzenlenen protestolarda çok ağır eleştirilere maruz kaldığını belirterek, "Açıkçası Madonna çok iğrenç biri. Tüm bu olanlara o ve diğerleri sebep oldu. Her zaman özel biri olduğunu düşünmüştüm, ama ülkemize ayıp etti."

Trump'tan Madonna'ya cevap

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