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Trump'tan May'e taziye mesajı

Trump, dün İngiltere'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle May'i arayarak hem taziye, hem de birlik mesajı verdi.

23.03.2017 - 09:26
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İngiltere Başbakanı Theresa May'e, İngiltere'de dün yaşanan terör saldırılarının ardından taziye mesajları yağdı.

Trump'tan May'e taziye mesajı

"SALDIRIYI KINIYORUZ"

ABD Başkanı Trump da May'i aramayı ihmal etmedi. İlk olarak Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'dan bir açıklama geldi. Spicer, "Westminster'daki terör saldırısını kınıyoruz. İngiltere polisinin terör saldırısına verdiği çabuk müdahaleyi alkışlıyoruz. Başkan, Londra'daki durumla ilgili bilgilendirildi. Saldırıya karşılık verme ve sorumluları adalete teslim etme noktasında Birleşik Devletler, Londra şehri, Kraliçe ve hükümetine tam destek vermektedir.  Bu saldırıda mağdur olanlar dualarımızda ve kalbimizde." diye konuştu.

Trump'tan May'e taziye mesajı

TRUMP'TAN BİRLİK MESAJI

Konuyla ilgili detaylı bilgi alan Başkan Trump da May'i arayarak hem taziye, hem de birlik mesajı verdi. Trump, saldırıdan sonraki soruşturmada İngiltere'ye yardımcı olabileceklerini belirtti.

TRUMP TWİTTER'DAN DA AÇIKLAMA YAPTI

Twitter'dan da açıklama yapan Trump, "İngiltere Başbakanı Theresa May'le Londra'da meydana gelen terör saldırısı hakkında konuştum ve taziyelerimi ilettim. O güçlü ve iyi."

Trump'tan May'e taziye mesajı

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