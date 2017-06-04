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Trump'tan May'e taziye telefonu

ABD Başkanı Trump, İngiltere'de düzenlenen terör saldırılarından sonra seyahat yasaklarının uygulanmaya ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

04.06.2017 - 08:37
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Beyaz Saray, Donald Trump'ın Theresa May'le gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"VAHŞİ TERÖR SALDIRISI..."

Açıklamada, Trump'ın terör saldırısının ardından May'le telefonla konuştuğu belirtilerek, "Başkan, 3 Haziran'da Londra'da gerçekleştirilen vahşi terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, Trump'ın suçluların adalet karşısına çıkarılması için ABD'nin tam destek vereceğini kaydettiği belirtildi.

SEYAHAT YASAKLARINI HATIRLATTI

Öte yandan; Twitter hesabından da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı, durumu fırsata çevirmeye çalıştı.

Olaylardan sonra tweet atmaya başlayan Trump, "Sert ve uyanık olmalıyız. Haklarımızı bize geri veren mahkemelere ihtiyacımız var. Güvenliğimizi bir üst noktaya taşımak için, bu sayahat yasaklarını uygulamaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

DESTEK MESAJI

ABD Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklama yaparak saldırıyı kınadı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, İngiliz yetkililerin saldırıya ilişkin soruşturmayı sürdürdüğü belirtilerek, ABD'nin her türlü yardımı sunmaya hazır olduğu vurgulandı.

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