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Trump'tan Obamacare'e kesik

Başkan Trump, selefi Barack Obama’nın sağlık sigortası Obamacare'e karşı yeni alternatifler sunmak amacıyla başkanlık kararnamesi çıkardı.

13.10.2017 - 14:41
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ABD Başkanı Donald Trump Obama yönetiminden kalan izleri kökten temizlemeye çalışıyor. Kendi sağlık reformunu Kongre’den geçiremeyen Trump, e bazı federal sağlık sigortası kurallarının değiştirilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump'tan Obamacare'e kesik

OBAMACARE KALDIRMA HEDEFİ

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Trump, selefi Barack Obama’nın sağlık sigortası sistemine Obamacare yeni alternatifler sunmak amacıyla "Daha Düşük Maliyetli Seçeneklere Erişimi Genişletmek" başlıklı bir kararname çıkardı.

Trump'tan Obamacare'e kesik

Açıklamada, "Başkan Trump, ABD sağlık hizmetleri sistemini yeniden düzenlemek amacıyla Obamacare kapsamındaki sigorta planlarına yeni alternatifler getirmek ve tüketiciler için fiyatları düşürecek ve rekabeti artıracak ilk adımları öngören Başkanlık Kararnamesini imzaladı." ifadelerine yer verildi.

"KABUS GİBİ SİSTEM"

Kararnamede, şirketlerin çalışanlarına sağlık sigortası sağlamak amacıyla gruplar oluşturmasına izin verilmesi ve Obamacare kurallarına tabi olmayan yeni sağlık sigortası planları hazırlanmasına yönelik direktifler öne çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiği günden bu yana Obama sistemlerini eleştirmesi ile gündem oluyor. Daha önce Obamacare için "kabus" ve "rezil gibi bir sistem" diyen Trump, sisteme karşılık yeni bir salık sigortası oluşumu yapmaya çalışmış ancak meclisten geçirememişti.

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