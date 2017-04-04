Trump'tan Putin'e taziye telefonu

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

ABD'DEN RUSYA'YA TAM DESTEK

Trump'ın, St. Petersburg kentinde dün yaşanan terör saldırısında hayatını kaybedenler için Putin'e ve Rus halkına en derin taziyelerini ilettiği duyurulan açıklamada, "Başkan Trump, saldırıya karşılık verilmesinde ve sorumluların adalet karşısına çıkarılmasında ABD hükümetinin tam desteğini önerdi.





Hem Başkan Trump hem de Devlet Başkanı Putin, terörizmin kararlılıkla ve hızlı bir şekilde sona erdirilmesi konusunda mutabık kaldılar." ifadelerine yer verildi.