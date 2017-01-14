Trump'tan 'Rusya'ya yaptırımları kaldırabiliriz' mesajı

Başkanlık görevini 20 Ocak'ta Barack Obama'dan devralacak Donald Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta ABD'nin Rusya ile kuracağı ilişkiler hakkında açıklamalarda bulundu.

"YAPTIRIMLARI KALDIRABİLİRİZ"

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları bir süre devam ettireceğini belirten Trump, Moskova ile iyi ilişkiler geliştirilirse yaptırımların kaldırılabileceğini dile getirdi.

"RUSYA BİZE YARDIMCI OLURSA NEDEN YAPTIRIM UYGULANSIN"

Trump, "İyi geçinirseniz ve Rusya bize gerçekten yardımcı olursa neden iyi şeyler yapan birisine yaptırım uygulayasınız?" dedi.