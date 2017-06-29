Trump'tan sabah programına sert eleştiri

Trump, kendi partisi Cumhuriyetçilere yakın Joe Scarborough ile kız arkadaşı Mika Brzezinski'nin MSNBC'de sunduğu sabah programı Morning Joe'da kendisiyle ilgili yapılan eleştirilere sinirlendi.

"DÜŞÜK IQ'LU DELİ MİKA"

Programda yapılan eleştirilerin ardından Trump, Twitter adresinden tepki gösterdi: "Düşük reytingli Morning Joe'da hakkımda kötü konuşulduğunu duydum (ben artık izlemiyorum). O zaman düşük IQ'lu deli Mika, yanında psikopat Joe ile Noel arifesinde neden yanıma gelip benimle yemek yemek istediler"





YÜZÜ ESTETİK YÜZÜNDEN KAN İÇİNDE

Trump attığı tweette ayrıca kadın televizyoncu hakkında "yüzünün estetik yüzünden kan içinde olduğunu ve teklifi kabul etmediğini" söyledi.