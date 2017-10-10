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Trump'tan Tillerson'a: IQ'larımızı karşılaştıralım

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın kendisine 'Moron' dediği iddialarıyla ilgili konuştu.

10.10.2017 - 17:08
  1. Haberler
  2. Dünya

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Trump, Forbes dergisine yaptığı açıklamada, Tillerson'ın kendisi için ‘moron' dediğine dair iddiaların ‘yalan haber' olduğunu söyledi.

"IQ'LARI KARŞILAŞTIRALIM"

Fakat Trump yine de bu iddiaların doğru olma ihtimalini de göz önünde bulundurarak, "Eğer bunu yaptıysa, sanırım IQ testlerini karşılaştırmamız gerekecek. Ve size kimin kazanacağını söyleyebilirim." diye konuştu.

Geçen hafta Tillerson, NBC News'te çıkan ve temmuz ayında düzenlenen Pentagon toplantısının ardından Trump için ‘moron' dediğini iddia eden haberleri yalanlamıştı.

Konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyen Tillerson, Trump'ın ‘akıllı' olduğunu söylemişti. Trump'ın konuyla ilgili açıklaması ise Tillerson ile Beyaz Saray'daki öğle yemeğinden önce geldi.

'TILLERSON GÖREVİNDEN MEMNUN DEĞİL' SÖYLENTİLERİ YAYILDI

Trump geçen hafta da Tillerson'ın Kuzey Kore'yle müzakere etme çabalarının ‘zaman kaybı' olduğunu belirtmişti.

Bu olayların ardından Twitter'da, Tillerson'ın görevinden memnun olmadığı söylentileri tekrar canlanmıştı. Tillerson ise istifa etme niyetinin olmadığını dile getirmişti.

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