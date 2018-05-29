Trump'tan tutuklu FETÖ papazına: Seni kurtaracağız

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2016'dan beri Türkiye'de tutuklu bulunan ve FETÖ, PKK adına suç işlediği gerekçesiyle yargılanan Andrew Craig Brunson için bir kez daha çağrıda bulundu.

Venezüella'nın CIA hesabına casuslukla suçlayarak tutuklayıp 2 yıl sonra serbest bıraktığı Amerikalı misyoner Josh Holt'u Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırlayan Trump, kameraların önünde, bazı senatörlerin Türkiye'ye karşı F-35 kozu olarak kullanmak istedikleri ABD'li rahiple Brunson ilgili de açıklamalar yaptı.

'EVANJELİK' PENCE'İN YOLDAŞIYMIŞ

Bu ay Kuzey Kore'deki 3 ABD'li rehinenin serbest bırakılmasını sağlamış olan Trump, Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Evanjelik tarikatından olduğundan özellikle serbest kalmasını istediği Brunson için de mücadele ettiğini dile getirdi.

"CASUS DİYORLAR, AMA DEĞİL"

''Bizim rahip Brunson'ımız var, harika bir Hıristiyan rahip, Türkiye'de bulunuyor. Uzun zamandır orada. Onun bir casus olduğunu söylüyorlar, ama o casus değil'' diye konuşan Trump şöyle devam etti:

"BİR NOKTADA YARDIM EDECEĞİZ"

''Rahip Brunson, umarım bizi duyabiliyorsunuz, bir noktada size yardım edeceğiz. Bunun üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz. O uzun zamandır orada ve kendisi tümüyle masum bir adam. Hep birlikte çalışacağız ve bırakılması için çalışmaktayız. O zor zamanlar geçiriyor.''