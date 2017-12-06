Trump'ın Kudüs açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs konusunda açıklamaları şu şekilde:

YENİ BİR YAKLAŞIM BELİRLİYORUZ

Bir takım vaatler vermiştim. Sorunlarımızı başarısız olmuş taktiklerle değiştiremeyiz. Bütün zorluklar yeni bir yaklaşım gerektirir. Bugün yeni bir yaklaşımı belirliyoruz.

AMERİKAN BAŞKANLARI BU YASAYI UYGULAMADI

1995'te Kongre Kudüs Elçilik tasarısını kabul etti ve elçiliği Kudüs'e taşıma tavsiyesinde bulundu.Bu yasa, her iki partinin de verdiği oylarla kongreden geçti, Senato'dan geçti.Ancak 20 yıl boyunca bütün eski Amerikan başkanları bu yasayı uygulamaya koymamayı tercih etti.

Ya da Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımamayı tercih etti ve başkanlar bu yasayı uygulamayı koymadılar ve bunun barış davasına katkıda bulunduğu gerekçesiyle yaptılar.

BAZILARI CESARET EDEMEDİLER

Bazıları cesaret edemedi bazıları da böyle muhakeme ettiler ve 20 yıl boyunca bu yapıldı. 20 yıl sonra İsrail - Filistin arasında kalıcı bir barışa ulaşmış değiliz.Aynı uygulamayla farklı bir sonuca erişeceğimiz şüpheli.

KUDÜS'Ü İSRAİL'İN BAŞKENTİ OLARAN TANIDIM

Artık resmi olarak Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınmasına karar verdim. Benden öncekiler de kampanya için bu vaatlerde bulundular ama yerine getiremediler. İsrail - Filistin arasındaki barış çabalarına katkısı olacağını düşünüyorum bu kararın.

Trump'un Kudüs açıklaması VİDEO



İSRAİL EGEMEN BİR DEVLETTİR

İsrail egemen bir devlettir ve her egemen devlet gibi kendi başkentini belirleme hakkına sahiptir. Bu hakikati ortaya koymak kalıcı barışa giden yoldur. Yahudi halkının başkenti eski zamanlarda kuruldu, bugün Kudüs modern İsrail'in kurumlarına ev sahipliği yapıyor. Kudüs Başbakanlık ofisi ve Cumhurbaşkanlığı ofisi ve birçok hükümet ve bakanlık binalarına ev sahipliği yapıyor. Amerikan başkanları, üst düzey askeri yetkililer İsraillilerle görüşmelerini Kudüs'te gerçekleştirdiler.

KUDÜS 3 DİNİN İBADET ETTİĞİ BİR YER

Kudüs sadece 3 büyük dinin merkezi değil ayrıca en başarılı demokrasilerden birinin merkezi.Kudüs bugün Yahudilerin ibadet ettiği, Hristiyanların yürüyebildiği ve Müslümanların El Aksa'da ibadet edebildiği yer olarak devam etmeli ancak yıllar boyunca ABD'yi temsil eden başkanlar Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımayı reddettiler.

DIŞİŞLERİ'NE ELÇİLİĞİN TAŞINMASI İÇİN TALİMAT VERİYORUM

Aslında İsrail'in herhangi bir başkenti olup olmadığı konusunda bile net bir şey söylemediler.Bugün realitenin tanınmasından başka yapılacak hiçbir şey yok. İşte bu yüzden Kudüs Elçilik Yasası uyarınca Dışişleri Bakanlığı'na da talimat veriyorum, Amerikan Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması için talimat veriyorum.Elçiliğimiz tamamlandığında barışa dair bir anıt olacak.

ABD İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLİYOR

Bu karar bizim ABD olarak bölgede kalıcı barış anlaşmasına yönelik taahhütümüzü bozmuyor.Tartışmalı sınırlar konusunda nihai bir şey söylemiyoruz.ABD iki taraf arasında, iki tarafın da kabul edeceği bir barış anlaşması konusunda taahhütlerini sürdürecektir. Herhangi bir soru işareti olmaksızın Kudüs bu görüşmelerde en hassas noktalardan birisi, ABD iki devletli çözümü desteklemektedir.



Trump imzaladığı belgeyi gösterdi...

BARIŞ İSTEĞİNİ VURGULAMAK İSTİYORUM

Ve bütün taraflara da Kudüs'teki kutsal mekanlarda statükonun muhafaza edilmesini istiyoruz. Benim yönetimimin bir barış istediğini vurgulamak istiyorum. Bazı görüş ayrılıkları olabilir ama bu anlaşmaya ilişkin çalışmalarımızı sürdürürken işbirliği ve birbirimizi anlamamız açısından daha iyi bir yerdeyiz.

ORTADOĞU'DA RADİKALİZİMLE MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ

Geldiğimiz noktadan bizi geri götürebilecek şeylerden uzak duracağız, barış erişilebilir bir şeydir işte bu yüzden ılımlılık ve tolerans seslerinin yükselmesi çağrısında bulunuyoruz, nefret sesleri yükselmesin istiyoruz. Ortadoğu ruhuyla zengin bir bölgeVe bu bölgeyi bekleyen önümüzde inanılmaz bir gelecek var. Fakat bu gelecek terör ve çatışmayla akıllarda kalmış. Ortadoğu'daki ortaklarımızla çalışmaya niyetliyiz, radikalizme karşı mücadele etmeye kararlıyız.

Kudüs surlarında İsrail bayrakları VİDEO

BÖLGE LİDERLERİ BİZİMLE ÇALIŞSINLAR

Bütün medeni ulusların ve halkların artık mantıklı tartışmalarla cevap verme zamanıdır, şiddet zamanı değildir.Artık ılımlı seslerin duyulması gerektiği bütün Ortadoğu'da parlak bir geleceğe adım atma zamanıdır.Bir kez daha karşılıklı saygı anlayışıyla ilerleyelim, yeni bir şekilde önümüzdeki imkanlara bakalım.Bölge liderlerine sesleniyorum, Yahudi, Hristiyan ve Müslüman liderler, kalıcı barış için bizimle çalışsınlar. Tanrı İsrail'i korusun, Tanrı Filistin'i korusun, Tanrı Amerika'yı korusun.