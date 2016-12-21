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El Bab operasyonunda 16 asker şehit oldu

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de düzenlediği 3 intihar saldırısında şehit olan askerlerin sayısı 16'ya yükseldi.

21.12.2016 - 21:39
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El Bab operasyonunda 16 asker şehit oldu

DEAŞ 3 BOMBALI SALDIRI YAPTI

TSK'nın yaptığı ilk açıklamada, 3 ayrı bölgede bombalı araçlarla yapılan saldırılarda 10 askerin şehit düştüğü belirtilmişti.

16 ASKER ŞEHİT

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit olan asker sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu.

200 DEAŞ TERÖRİSTİ ÖLDÜRÜLDÜ

Bölgedeki topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla El-Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait hedefler yoğun ateş altına alınırken, şu ana kadar topçu birlikleri ve diğer ateş destek vasıtalarıyla 3 ZSU-23 silah monteli, 2 DOÇKA monteli, 3 Ağır Makinalı Tüfek monteli pikap ateş altına alınarak imha edildi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilirken, ateş destek vasıtaları tarafından açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi vuruldu. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 200 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi.

Çok sayıda teröristin yaralı olduğu ve bulundukları alanlardan tahliyelerinin, yoğun ateş altında olmaları nedeniyle gerçekleştirilemediği de telsiz konuşmalarından öğrenildi.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında kuşatılan El-Bab meskun mahallinin kontrol edilmesine yönelik harekatın da devam ettiği belirtildi.

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