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TSK: 343 terörist öldürüldü

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'de süren Zetin Dalı Harekatı'nda 343 terörist etkisiz hale getirildi. 13 uçak gece 23 hedefi imha etti.

Haber Merkezi | 26.01.2018 - 08:26..
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TSK: 343 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri, gece süresince gerçekleştirilen hava harekatı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait 23 hedefin 13 uçakla imha edildiği açıkladı. “Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar en az 343 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildiği bildirildi.

TSK: 343 terörist öldürüldü

TSK’dan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatıldığı vurgulandı.

BOMBALAYAN 13 UÇAK EMNİYETLE DÖNDÜ

Harekatın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterildiği belirtilerek, "Hava Kuvvetleri tarafından gece süresince gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 23 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 13 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir." denildi.

TSK: 343 terörist öldürüldü

343 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında şu ana kadar bölgeden elde edilen bilgilere göre; en az 343 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edildiği bildirildi.

“Zeytin Dalı Harekâtının” planlandığı şekilde başarıyla devam ettiği vurgulandı.

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