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TSK: 367 DEAŞ hedefi vuruldu

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında DEAŞ'a ait 367 hedef imha edilip, 19 terörist öldürüldü.

DHA | 10.01.2017 - 09:01
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TSK: 367 DEAŞ hedefi vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 140 gündür sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik operasyonlara devam edildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede şöyle denildi:

376 DEAŞ HEDEFİ YERLE BİR EDİLDİ

"Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 340 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapılarak DEAŞ terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları baskı altına alınmıştır. Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, Bab, Bzagah ve Suflaniyah’tabulunan 27 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda barınma yerleri, savunma mevziileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları imha edilmiştir.

19 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Gün içinde, karadan ve havadan icra edilen harekat kapsamında toplam 19 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, 3 havan, 3 silahlı araç ve 1 top monteli araç imha edilmiştir.

43 MAYIN İMHA EDİLDİ

DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 1 el yapımı patlayıcı imha edilmiş, harekatın başından bu güne kadar çoğu tuzaklanmış 2821 el yapımı patlayıcı ve 43 mayın kontrollü olarak etkisiz hale getirilmiştir."

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