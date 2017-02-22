TSK destekli ÖSO birliklerinin Bab'da ilerleyişi sürüyor

DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek sınır güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için Suriye'nin kuzeyine yönelik 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor.

DEAŞ HEDEFLERİ BİR BİR İMHA EDİLİYOR

Harekatın 183'üncü gününde, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki topçu ve diğer ateş destek vasıtalarıyla terör örgütü DEAŞ hedefleri imha ediliyor. ÖSO birlikleri, Bab ilçesi Kef kavşağında bir araya gelerek, karadan DEAŞ hedeflerine silah ve doçkalarla saldırı düzenliyor.

ÖSO saha komutanı Ahmed eş-Şahabi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bab'da sivillerin zarar görmemesi için kontrollü bir şekilde ilerlediklerini dile getirdi.

Bab'daki DEAŞ tünelleri VİDEO

YER ALTINDA YOLLAR İNŞA EDİLDİ

Terör örgütünün hava saldırılarından korunmak için yer altında yollar inşa ettiğine değinen Şahabi, şöyle devam etti: "DEAŞ, rejimin kullanmadığı tren raylarını sökerek Bab'daki tünellerde kullanıyor. Örgüt, mühimmatlarını bu raylar üzerinden taşıyarak istediği yere götürüyor. DEAŞ'ın irili ufaklı çok sayıda tüneli mevcut. Daha sonra terör örgütü DEAŞ, tünellerin yerleri bilinmesin diye kazanları infaz ediyor. DEAŞ, genellikle sigara içtiği gerekçesiyle bir iki aylığına tutukladığı sivillerle bu tünelleri kazdı.''





EL BAB'DAKİ DEAŞ TÜNELLERİNE GİRİLDİ

Öte yandan Halep'in Bab ilçesinde yoğun çatışmaların yaşandığı ilçe merkezinde olayları takip eden AA ekibi, Bizaa köyü ve Kabasin beldesi ile bağlantılı tünelleri görüntüledi.

ÖSO'nun saha komutanlarından Ebu Cafer, söz konusu tünelin DEAŞ'ın sivillere kazdırdığı tünellerden biri olduğunu ve örgüt tarafından içerisine patlayıcı tuzaklandığını aktardı.

Tünellerin şehir merkezine yakın yerde olduğunu vurgulayan Cafer, "Bu tünelin mayın ve patlayıcılardan temizlenmesi gerekiyor. Tahminlerimize göre tünellerin uzunluğu 200 metredir. Tünellerin içerisinde su olduğu için yürüyemiyoruz.'' dedi.