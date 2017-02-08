El Bab operasyonunda son durum

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

İnşaat sektöründe talepler yerine gelirse 200 bin ek istihdamın üzerine çıkılabilir.

Hakkari Çukurca'da öldürülen bir teröristin geziciler için Sur kalesine çıkıp pankart açtığı fotoğraf gün yüzüne çıktı.

Rus ve Alman liderler, Ukrayna krizine barışçıl bir çözüm bulunması için görüştü.

Kremlin: Putin ile Merkel telefon görüşmesi yaptı

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bu gece telefonda görüştü.

2 ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi ORC araştırma şirketinin yaptığı ankete göre İstanbul ve Ankara'da EVET oyları önde gidiyor. İzmir'de ise HAYIR oyları yüzde 50,4 oranında.

3 Nedim Şener paylaştı: 15 Temmuz'dan bana kalan Gazeteci Nedim Şener, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı verdiği mücadelenin görüntülerini Twitter hesabından paylaştı.

4 Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti Donald Trump, kendisine bir senatörü şikayet eden şerife "İsmini ver kariyerini bitirelim" dedi.

5 İzmir'de transparan gelinlik fuarı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliği yaptığı gelinlik fuarında transparan gelinlikler sergilendi.

6 PFDK olaylı derbi sonrası ceza yağdıracak PFDK'nın Tosic'e 7, Van Persie'ye 2, Şenol Güneş'e de 1 maç men cezası vereceği öğrenildi.