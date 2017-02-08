El Bab operasyonunda son durum

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırak Kalkanı Harekatı kapsamanında düzenlediği El Bab operasyonunda önemli gelişmeler yaşanıyor.
STRATEJİK TEPELER ELE GEÇİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı El Bab kentiyle ilgili; "El Bab' ın kontrolü maksadıyla dün gece başlanan operasyonlar sonucunda stratejik öneme haiz tepeler TSK desteğindeki ÖSO unsurlarınca ele geçirilmiştir." açıklamasını yaptı.
El Bab kentinde Akil Tepesi ve Gençlik Konutları ve Hastane'nin TSK ile ÖSO'nun kontrolü altında olduğu gelen haberler arasında.
Akil Tepesi'nden El Bab kentinin görünüşü
58 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169'uncu gününde, terör örgütü DEAŞ'a ait 254 hedef vuruldu, 58 terörist etkisiz hale getirildi.
Koalisyon güçlerince El Bab'a düzenlenen 7 hava harekatında ise 13 hedef imha edildi.