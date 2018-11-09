TSK teröristlere göz açtırmıyor

Milli Savunma Bakanlığı yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen terör operasyonlarına ilişkin bilançoyu açıkladı. 2-8 kasım tarihleri arasında aralarında terör örgütünün gri ve kırmızı listelerinde yer alan 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
TERÖRİSTLERE GÖZ AÇTIRILMIYOR
PKK'ya yönelik yurt içi ve yurt dışıdna yürütülen sistematik oeprasyonlar ile Mehmetçik teröristlere göz açtırmıyor. Özellikle yurdun doğu kesimleri ile Suriye sınırındaki operasyonlar teröristlere büyük kan kaybettirdi.