TSK yeni füzesine kavuştu

Roketsan tarafından geliştirilen hassas güdümlü füzeler arasında yer alan OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin, test atışlarının başarıyla tamamlanmasının ardından kabul işlemi gerçekleştirildi.
2 ATIŞ MODUNA SAHİP
OMTAS Sistemi, piyade unsurları tarafından 4 kilometre menzildeki zırhlı düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen "at-unut", "at-güncelle" atış modlarına sahip yeni nesil tanksavar özelliği taşıyor.
OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi VİDEO