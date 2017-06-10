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TSK yeni füzesine kavuştu

Yerli üretim füzeler bu ay içinde Kara Kuvvetleri Komutanlığınca kullanılmaya başlanacak.

10.06.2017 - 16:05
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TSK yeni füzesine kavuştu

Roketsan tarafından geliştirilen hassas güdümlü füzeler arasında yer alan OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'nin, test atışlarının başarıyla tamamlanmasının ardından kabul işlemi gerçekleştirildi.

2 ATIŞ MODUNA SAHİP

OMTAS Sistemi, piyade unsurları tarafından 4 kilometre menzildeki zırhlı düşman unsurlarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Roketsan tarafından geliştirilen "at-unut", "at-güncelle" atış modlarına sahip yeni nesil tanksavar özelliği taşıyor.

TSK yeni füzesine kavuştu

OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi VİDEO

TSK yeni füzesine kavuştu

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