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TSK'da başörtüsü yasağı kalktı

TSK'da isteyen kadın subay ve astsubay başörtüsü takalabilecek.

22.02.2017 - 13:00
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TSK'da başörtüsü yasağı kalktı

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Milli Savunma Bakanlığı'nın düzenlemesine ilişkin talimat kuvvet komutanlıklarına gönderildi.

ASKERİ ÖĞRENCİLER İÇİN DE GEÇERLİ

Bir süredir üzerinde çalışılan uygulamaya göre bundan böyle Genelkurmay karargahı, kuvvet komutanlıkları ve bağlı birliklerde görev yapan kadın subay ve astsubaylar başörtüsü takabilecekler. Düzenleme askeri öğrencileri de kapsıyor.

ASKERİ ÖĞRENCİLER İÇİN DE GEÇERLİ BAŞÖRTÜYÜ ŞAPKANIN ALTINA TAKABİLECEK

Talimata göre kadın muvazzaf personel ve askeri öğrencilerden isteyenler üniforma rengine uygun renkte ve yüzleri görünecek şekilde şapka, bere ve keplerinin altına başörtüsü takabilecek.

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