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TSK'dan ayrıntılı El Bab açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı ayrıntılı olarak yaptığı El Bab açıklamasında 1190 kilometrekarelik alanın kontrol altına alındığını belirtti.

17.02.2017 - 10:58
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TSK'dan ayrıntılı El Bab açıklaması

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında devam eden El Bab operasyonuyla ilgili detaylı olarak son bilgileri paylaştı.

Açıklamada "Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek maksatlarıyla icra edilmekte olan harekâtta, TSK tarafından desteklenen ÖSO’nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 229 meskûn mahal ve 1.910 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır.

BAB-TADİF KAVŞAĞINDA KONTROL SAĞLANDI

09 Aralık 2016 tarihinde başlayan El Bab Harekatı’nda şehir batıdan, doğudan ve kuzeyden kuşatılmış, güney kesimi kontrol eden Halep-Münbiç arasındaki anayol dost unsurların kontrolüne geçmiş, Bab-Tadif kavşağında kontrol sağlanmıştır.

MAHALLELERE ULAŞILDI

Şehrin mahallelerine ulaşılmış olup El Bab’ın, büyük bir bölümünde kontrol sağlanmış; arama/tarama faaliyetleri kapsamında şehrin tamamen kontrolüne yönelik planlı harekâtın icrasına devam edilmektedir.

HEDEFLERİN SAYISI AZALDI

09-15 Şubat 2017 tarihleri arasında 185 terörist (166 DEAŞ, 19 PKK) etkisiz hale getirilmiş, 3 cephanelik, 7 araç (3 patlayıcı madde yüklü araç, 2 silahlı araç ve 2 silahsız araç), 3 komuta merkezi, 213 bina ve 10 savunma mevzii imha edilmiştir. Sayıları belirgin ölçüde azalmış olsa da tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edilmektedir.

PKK SALDIRILARINA YÖNELİK TEDBİR ALINDI

DEAŞ’ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekât sürdürülürken; PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin’den doğuya, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir" denildi.

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