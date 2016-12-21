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TSK'dan DEAŞ'a bombardıman

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında topçu ateşi ile silah monteli aracın vurulma anını paylaştı.

İHA | 21.12.2016 - 19:36
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TSK'dan DEAŞ'a bombardıman

EL BAB'DA 14 ŞEHİT, 33 YARALI

Dün sabah ve akşam saatlerinde gelen iki ayrı haber içimizi yaktı. El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerin gerçekleştirdiği intihar saldırısında 14 şehit verdik, 33 askerimiz yaralandı.

Bombalı saldırılar ve ardından başlayan çatışmalarda terör örgütü DEAŞ 138 kayıp verdi, TSK yaptığı açıklamada onlarca DEAŞ hedefinin imha edildiğini duyurdu.

TSK'dan DEAŞ'a bombardıman

138 DEAŞ'LI TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Hava Kuvvetlerimize ait savaş uçaklarınca yapılan hava taarruzları sonucunda 67 hedef vurularak imha edilmiş; ayrıca ateş destek vasıtalarımızla açılan ateşlerle çok sayıda DEAŞ hedefi etkisiz hale getirilmiştir. Açılan ateşler ve meydana gelen çatışmalar sonucunda 138 DEAŞ teröristi etkisiz hale getirilmiştir” denildi.

TSK'dan DEAŞ'a bombardıman

DEAŞ hedefinin vurulma anı İHA ile görüntülendi VİDEO

İHA O ANLARI KAYDETTİ

Bu kapsamda, bugün icra edilen topçu ateşi ile bir adet silahlı aracın imha edilmesine ilişkin insansız hava aracından kaydedilmiş görüntüler paylaşıldı.

TSK'dan DEAŞ'a bombardıman VİDEO

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