TSK'dan İdlib'e top atışı

Suriyede çatışmasızlık bölgesinin oluşturulması için başlatılan İdlib operasyonu devam ediyor.

ÖSO'YA DESTEK

Bölgeye henüz intikal etmediği açıklanan Türk askeri Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) destek veriyor. Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, ÖSO'ya destek için 4 ya da 5 top atışı yapıldı.

ATEŞKES GÖZLEMLENECEK

Türk askerinin İdlib operasyonundaki amacı, Astana'da varılan mutabakat çerçevesinde Suriye rejimi ve muhalefeti arasında ateşkesi gözlemlemek. Türk askeri İdlib batısında, Rusya doğusunda olacak. Türk askeri 14 ayrı noktada, 6 ay boyunca görev yapacak.