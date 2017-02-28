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TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK, mesnetsiz eleştiriler için bir basın mensubuna değerlendirmede bulunulduğunu bu sırada bir rahatsızlıktan bahsedilmediğini açıkladı.

28.02.2017 - 12:47
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TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

TSK'dan karargah rahatsız manşetine açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile kameralar karşısına geçerek Hürriyet gazetesinin "karargah rahatsız" manşetinin bir terbiyesizlik, seviyesizlik olduğunu söyledi. Sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) internet sitesinden bir açıklama yayınlandı. TSK, olayın detaylarını buradan kamuoyu ile paylaştı. Buna göre Genelkurmay Hürriyet gazetesinin Ankara Temsilcisi Hande Fırat'a eleştirilere cevap niteliğinde bir demeç verdi fakat bu sırada 'bir rahatsızlık' belirtilmedi.

İşte TSK'nın 4 maddelik açıklaması;

MESNETSİZ ELEŞTİRİLER VAR

1. Son zamanlarda, sürekli olarak Genelkurmay Başkanı’nın şahsı üzerinden yapılan mesnetsiz ve maksatlı eleştirilerle, Türk Silahlı Kuvvetleri yıpratılmaya, ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapılan mücadelenin gölgelenmeye çalışıldığını üzüntüyle müşahede etmekteyiz.

BİR BASIN MENSUBUNA BİLGİLENDİRMEDE BULUNULDU

2. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Genelkurmay Başkanı’nın şahsına yönelik eleştiri kisvesi altında iftiraya varan iddialar ile ilgili bir basın mensubuna bilgilendirmede bulunulmuş ve bu hususlar 25 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştır.

'RAHATSIZLIK' GİBİ İBARELER SÖZ KONUSU OLMADI

3. Yapılan değerlendirmenin içeriği, dikkat ve hassasiyetle düzenlenmiş, “Karargâh Rahatsız, Karargâh’ta Rahatsızlık, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde Rahatsızlık vb.” gibi ibareler söz konusu dahi olmamıştır.

GÜNDEMİ BULANDIRMA ÇABALARI

Sorulan sorulara özetle, “Türk Silahlı Kuvvetleri’nin iç politika malzemesi haline getirilmemesi, şahsi işlerden uzak tutulması gerektiği” ifade edilmiştir. Kararlılık ve azimle terörle mücadele edildiği, Fırat Kalkanı Harekâtı’nın başarıyla tamamlandığı bir dönemde bu tür iddia ve iftiralarla gündemi bulandırma çabalarını esefle karşılıyoruz.

DEVLET/HÜKÜMET ARASINDA SORUN VARMIŞ GİBİ YANSITMAK, OLAYI SAPTIRMAKTIR

Bu açıklamayı Türk Silahlı Kuvvetleri ile devlet ve hükümet arasında bir sorun varmış gibi yansıtmak, olayı saptırmaktır. Cevap verilen eleştirilerin muhatapları bellidir.

TSK, DEVLETİNİN VE MİLLETİNİN EMRİNDE

4. Türk Silahlı Kuvvetleri, devletinin ve milletinin emrinde olarak, her zaman olduğu gibi sarsılmaz bir inanç, kahramanlık ve fedakârlıkla şehit kanlarıyla sulanmış bayraklaşan vatan topraklarının güvenliğini sağlamak amacıyla, faaliyetlerine azim ve kararlılıkla devam etmektedir.

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