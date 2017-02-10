TSK'dan Rusya'ya yanıt

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Maalesef ordumuz teröristlere yönelik saldırılar sırasında Türk ortaklarımız tarafından verilen koordinatlarla yönlendirildi ve Türk askerleri o koordinatlarda bulunmamalıydı; dolayısıyla bu istenmeyen saldırılar gerçekleşti" açıklamasını yapmıştı.

TSK: ASKERLERİMİZ 10 GÜNDÜR AYNI NOKTADAYDI

TSK, Rusya'nın yanlış koordinat açıklamalarına cevap verdi.

"Uçakla vurulan unsurlarımız takriben 10 günden beri aynı noktada bulunmaktadır. Son olarak 8 Şubat tarihinde Rusya Federasyonu birliklerinin kontrolünde bulunan bölgeden, dost unsurların bulunduğu noktaya bir roket atılması üzerine, unsurlarımızın bulunduğu noktanın koordinatları son olarak aynı gün akşam saat 23.11'de Humeymim'de bulunan Harekât Merkezindeki sorumlu personele tekrar iletilmiştir."