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TSK'nın, Mustafa Kemal'siz 18 Mart afişleri

Genelkurmay Başkanlığı 18 Mart Şehitler Günü'ne özel 3 afiş hazırlattı. Afişlerin hiçbirinde Atatürk yer almadı.

18.03.2017 - 14:05
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TSK'nın, Mustafa Kemal'siz 18 Mart afişleri

Genelkurmay Başkanlığı tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla hazırlanan afişlerde geçmişten günümüze kahraman Türk askerlerinin canını hiçe sayarak daima göreve hazır olduğunun vurgusu yapıldı.

Çanakkale Zaferi'nin simge isimlerinden olan ve sırtında taşıdığı 275 kilogramlık mermiyle düşman zırhlısını vurarak savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın paylaşıldığı afişte, "Sırtında milletin onuru; zaman, mekan ve sözlerin tükendiği yerde" ifadelerine yer verildi.

AFİŞLERDE ATATÜRK YOK

Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı 3 afişte de, Çanakkale Savaşları'nda Anafartalar Grubu Komutanlığı görevini yürüten Atatürk'ün yer almaması dikkat çekiyor.

İŞTE O AFİŞLER

TSK'nın, Mustafa Kemal'siz 18 Mart afişleri

TSK'nın, Mustafa Kemal'siz 18 Mart afişleri

TSK'nın, Mustafa Kemal'siz 18 Mart afişleri

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