Tuareg nedir

Orta ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşamlarını sürdüren göçebe topluluklar olan Tuaregler, Nijer, Mali, Burkina Faso ve Libya gibi ülkelerin arasında kalan geniş bir alanda yayılım göstermektedirler.

Tuaregler ilginç kıyafetleri ve katı adetleri ile tanınmaktadırlar.

TUAREGLERİN KIYAFETLERİ

Çöl iklimlerinde varlık gösteren Tuaregler, genelde Çarşaf gibi kıyafetler giyer, yüzlerine de peçe takar. Bunun nedeni ise binek hayvanların sırtında sıklıkla seyahat etmesi ve sıcak ortamlarda yaşamaları olarak belirtilmektedir. Peçe takmaları da yine çöl iklimleri ile ilgili olup, çöllerde meydana gelen kum ve toz fırtınalarından korunmaya bağlanmaktadır.

Peçe'nin ilginç kültür ve inançlara dayanan takılma nedenleri bulunmaktadır

TUAREGLERİN İLGİNÇ ADETLERİ

Tuareg toplumunda erkek ve kadınlara ait ilginç gelenekler bulunmaktadır. Yetişkin erkekler, mavi bir peçe takmakta olup, yabancıların, kadınların ve de evlilik yoluyla akraba olunan kişilerin yanlarında takılmaktadır.

Mezhep olarak, zahiriye mezhebine sahip olan Tuaregler'in yüzlerini, ağızdan girebilecek olan kötü ruhları engellemek için ağızlarını kapattıkları söylenmektedir. Bu konu hakkında başka rivayetler de bulunur. Erkeklerin mavi peçe takmalarının nedeninin duygularının gizli kalmasını istemeleri olduğu söylenmektedir.

Tuareg toplumları tifinag adı verilen bir yazı tipi kullanmaktadır. Aralarında eski Libyalıların kullanış olduğu yazıya benzer bir yazı kullanırlar.

GÜNÜMÜZDE TUAREG TOPLUMU

Tuaregler günümüzde Kuzey Afrika toprakları arasında kalan alanda yaşarlar ve nüfusları da yaklaşık olarak 1.2 milyon civarıdır.

Katı geleneklerine bağlı olan Tuareg toplumları artık bu tarz geleneklerden yavaş yavaş uzaklaşmaktadırlar. Bunun en büyük nedeni ise, kentselleşme olarak görülmektedir.

Kentleşme, bu tarz geleneklerin kaybolmasına neden olmaktadır.