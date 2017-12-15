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Tugay Kerimoğlu boşanıyor

25 yıllık evlilikleriyle parmakla gösterilen ünlü çift, boşanma kararı aldı.

Haber Merkezi | 15.12.2017 - 09:09..
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Etkin ile Tugay Kerimoğlu'nun 25 yıllık mutlu evliliğinde sona gelindİ. Etkin Hanım, ayrılık sinyallerini Instagram'da 'Kerimoğlu' soyadını değiştirip genç kızlık soyadı 'Ünal'ı kullanmaya başlayarak ve eşiyle olan tüm fotoğraflarını silerek verdi.

MADDİ VE MANEVİ TALEBİ YOK

Etkin Kerimoğlu, dün yaptığı açıklamayla eski Milli futbolcu ile boşanacaklarını duyurdu. Berke ve Melissa adında iki çocukları bulunan çiftten Etkin Hanım, bazı fikir ayrılıklarından dolayı boşanma kararı aldıklarını dile getirdi. Etkin Kerimoğlu; yıllarca Galatasaray, Glasgow Rangers ve Blackburn Rovers'ta forma giydikten sonra teknik adamlığa soyunan Kerimoğlu'dan boşanırken maddi ve manevi hiçbir talepte bulunmayacak.

"AYIYA DAYI DİYEMEM"

Geçtiğimiz aylarda teknik direktörlüğü de bırakan Tugay Kerimoğlu ile en kısa sürede boşanacaklarını belirten Etkin Hanım, davayı önümüzdeki günlerde açacaklarını ifade etti. Dün manidar bir paylaşım yapan Etkin Hanım'ın şu sözlerinden sonra gözler eşi Tugay Kerimoğlu'na çevrildi: "Dereyi geçene kadar ayıya dayı diyemem, ben kula kulluk da edemem. Yalan, dolan, düzgün yaşamayı beceremeyen uzak dursun!"

Tugay Kerimoğlu'nun Instagram hesabını kapatması da dikkat çekti.

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